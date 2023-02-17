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Лига чемпионов

Адейеми стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

17 Февраля 2023 • 16:40 Комментировать

УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми.

Гол Карима Адейеми стал единственным в матче «Боруссии» и «Челси», проходившем в среду вечером. Форвард в ходе голевой атаки сделал всё сам – он убежал со своей половины поля к чужим воротам, обыграл Энцо Фернандеса, обыграл вратаря Кепу и поразил пустую рамку.

На следующей неделе пройдёт ещё четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответные же игры этой стадии турнира пройдут уже в марте.

Кариму Адейеми 21 год. В 23 матчах сезона 2022/2023 форвард забил пять голов и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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