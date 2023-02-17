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Лига чемпионов

Сёмин назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

17 Февраля 2023 • 15:12 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос насчёт фаворита Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

«Если мы смотрим на игру, то «Наполи» - фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Наполи» можно называть неожиданным фаворитом Лиги чемпионов, поскольку в своей истории команда ни разу не добиралась даже до стадии 1/4 финала этого турнира.

Отметим, что соперником «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона будет немецкий «Айнтрахт». Первый матч команды проведут на следующей неделе – 21 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи
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