Назван единственный кандидат на пост президента УЕФА

Нынешний глава УЕФА Александер Чеферин является единственным кандидатом на предстоящих выборах на этот пост. Об этом сообщается на страницах издания AS.

В связи с тем, что у словенского функционера нет конкурентов, он будет автоматически переизбран на новый четырехлетний срок. Это произойдет на конгрессе УЕФА 5 апреля. Напомним, что Александер занимает пост президента УЕФА с 2016 года.

Добавим, что УЕФА принял решение об отстранении России от официальных турниров на уровне сборных и клубов. Сборную России не допустили к отборочному турниру чемпионата Европы – 2024, а клубы Премьер-лиги не смогут выступить в еврокубках.