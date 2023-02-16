Йорди Кройф: «Манчестер Юнайтед» растёт»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф, в прошлом выступавший за команду, высоко ценит работу своего соотечественника Эрика тен Хага у руля «Манчестер Юнайтед». Он считает, что сейчас команда возвращает себе былую форму

- Они верят в то, что вернутся. В команде чувствуется другое настроение, свежее. Они движутся в правильном направлении, посмотрим, какие это принесет им трофеи, - цитирует слова Кройфа BT Sport.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.