Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гранат не включил «Реал» в число главных фаворитов Лиги чемпионов

16 Февраля 2023 • 12:16 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита - это «Манчестер Сити» и «Наполи». Ещё «Бавария», наверное», - приводит слова Граната издание «Чемпионат».

Напомним, что первые четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись на этой неделе. Оставшиеся четыре игры пройдут 21 и 22 февраля.

Действующим триумфатором турнира является мадридский «Реал», победивший в финале «Ливерпуль» (1:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Наполи Владимир Гранат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
12:16 · Лига чемпионов
Гранат не включил «Реал» в число главных фаворитов Лиги чемпионов
11:48 · Лига чемпионов
Коман претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
11:42 · Лига чемпионов
Кепа: «Челси» заслуживал большего в матче с «Боруссией»
11:25 · Лига чемпионов
Фанаты «Брюгге» и «Бенфики» подрались после матча ЛЧ
10:17 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик не отметился голевыми действиями в четырёх матчах «Челси»
09:13 · Лига чемпионов
Форвард «Бенфики» Рамуш: «Хорошо начинать плей-офф с победы»
08:11 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» прокомментировал победу над «Брюгге»
08:01 · Лига чемпионов
Жоау Мариу высказался о победе над «Брюгге»
07:56 · Лига чемпионов
Игрок «Бенфики»: «Заслуженно победили «Брюгге»
07:46 · Лига чемпионов
«Боруссия» впервые за семь лет победила английский клуб
06:44 · Лига чемпионов
Пануччи: «Милан» предстал командой»
06:29 · Лига чемпионов
Победа «Баварии» в первом матче стала очень плохим знаком для «ПСЖ»
05:45 · Лига чемпионов
Дортмундская «Боруссия» выиграла все семь своих матчей в 2023 году
05:02 · Лига чемпионов
Адейеми: «Мы восхищены победой»
02:21 · Лига чемпионов
Терзич отметил заслуги Кобеля в победе над «Челси»
Все новости
Рекомендуем