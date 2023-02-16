Гранат не включил «Реал» в число главных фаворитов Лиги чемпионов

Экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита - это «Манчестер Сити» и «Наполи». Ещё «Бавария», наверное», - приводит слова Граната издание «Чемпионат».

Напомним, что первые четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись на этой неделе. Оставшиеся четыре игры пройдут 21 и 22 февраля.

Действующим триумфатором турнира является мадридский «Реал», победивший в финале «Ливерпуль» (1:0).