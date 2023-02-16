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Лига чемпионов

Фанаты «Брюгге» и «Бенфики» подрались после матча ЛЧ

16 Февраля 2023 • 11:25 Комментировать
Брюгге
0:2
Бенфика
окончен

В среду, 15 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и лиссабонской «Бенфикой». Победу в матче отпраздновал португальский клуб со счетом 2:0.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, после завершения встречи на стадионе произошла массовая драка между фанатами команд. Болельщики устроили потасовку в зоне выхода из трибун. Нарушителей правопорядка пришлось разнимать полицейским.

Ответный поединок между командами состоится 7 марта в Лиссабоне. Победитель данного противостояния станет участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Бенфика
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