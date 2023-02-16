Фанаты «Брюгге» и «Бенфики» подрались после матча ЛЧ

В среду, 15 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и лиссабонской «Бенфикой». Победу в матче отпраздновал португальский клуб со счетом 2:0.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, после завершения встречи на стадионе произошла массовая драка между фанатами команд. Болельщики устроили потасовку в зоне выхода из трибун. Нарушителей правопорядка пришлось разнимать полицейским.

Ответный поединок между командами состоится 7 марта в Лиссабоне. Победитель данного противостояния станет участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.