Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Форвард «Бенфики» Рамуш: «Хорошо начинать плей-офф с победы»

16 Февраля 2023 • 09:13 Комментировать

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш высказался относительно победы над бельгийским «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальцы выиграли со счетом 2:0.

«Отлично, что мы начали плей-офф с победы. «Бенфика» сделала первый шаг вперед, однако противостояние продолжается. Нам противостоит сильный соперник.

Что касается меня, то чувствую себя прекрасно. Я отлично себя чувствовал в этом матче. Спасибо нашим фанатам, которые всегда с нами», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок «Бенфика» - «Брюгге» состоится в Лиссабоне 7 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Гонсалу Рамуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
10:17 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик не отметился голевыми действиями в четырёх матчах «Челси»
09:13 · Лига чемпионов
Форвард «Бенфики» Рамуш: «Хорошо начинать плей-офф с победы»
08:11 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» прокомментировал победу над «Брюгге»
08:01 · Лига чемпионов
Жоау Мариу высказался о победе над «Брюгге»
07:56 · Лига чемпионов
Игрок «Бенфики»: «Заслуженно победили «Брюгге»
07:46 · Лига чемпионов
«Боруссия» впервые за семь лет победила английский клуб
06:44 · Лига чемпионов
Пануччи: «Милан» предстал командой»
06:29 · Лига чемпионов
Победа «Баварии» в первом матче стала очень плохим знаком для «ПСЖ»
05:45 · Лига чемпионов
Дортмундская «Боруссия» выиграла все семь своих матчей в 2023 году
05:02 · Лига чемпионов
Адейеми: «Мы восхищены победой»
02:21 · Лига чемпионов
Терзич отметил заслуги Кобеля в победе над «Челси»
02:11 · Лига чемпионов
Беллингем: «Мы показали, как умеем защищаться и доигрывать матчи»
02:04 · Лига чемпионов
Поттер прокомментировал поражение от «Боруссии»
01:42 · Лига чемпионов
Аршавин считает, что «Челси» сыграл лучше «Боруссии» 1
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил всего четыре гола в 2023 году
Все новости
Рекомендуем