Форвард «Бенфики» Рамуш: «Хорошо начинать плей-офф с победы»

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш высказался относительно победы над бельгийским «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальцы выиграли со счетом 2:0.

«Отлично, что мы начали плей-офф с победы. «Бенфика» сделала первый шаг вперед, однако противостояние продолжается. Нам противостоит сильный соперник.

Что касается меня, то чувствую себя прекрасно. Я отлично себя чувствовал в этом матче. Спасибо нашим фанатам, которые всегда с нами», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок «Бенфика» - «Брюгге» состоится в Лиссабоне 7 марта.