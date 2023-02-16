Тренер «Бенфики» прокомментировал победу над «Брюгге»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» на выезде переиграла бельгийский «Брюгге» со счетом 2:0. После окончания встречи главный тренер португальской команды Роджер Шмидт пообщался с представителями СМИ.

«Когда вы проводите первый матч в гостях и выигрываете, то это очень хороший результат. «Бенфика» еще на полпути. В прошедшем матче мы показали, что верим в свои силы. Во второй половине первого тайма мы взяли игру под свой контроль, начали создавать моменты. После перерыва играли еще лучше, реализовали пенальти. Этот гол помог нам забить второй мяч», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта.