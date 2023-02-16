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Лига чемпионов

Игрок «Бенфики»: «Заслуженно победили «Брюгге»

16 Февраля 2023 • 07:56 Комментировать
Брюгге
0:2
Бенфика
окончен

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Шикинью высказался о победе над бельгийским «Брюгге» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальцы выиграли со счетом 2:0.

«Мы очень довольны результатом. Понимали, что нас ждет непростой поединок. «Бенфика» начала встречу не лучшим образом, однако после 15 стартовых минут мы нащупали свой футбол. По итогу все сложилось хорошо, мы создали несколько хороших моментов и отпраздновали заслуженную победу», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответное противостояние между «Бенфикой» и «Брюгге» состоится в Португалии 7 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Бенфика Шикинью
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