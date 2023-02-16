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Лига чемпионов

«Бенфика» решила вопрос с выходом в 1/4 финала уже в бельгийском матче

16 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать
Брюгге
0:2
Бенфика
окончен

Самая предсказуемая пара первой группы матчей Лиги чемпионов - «Брюгге» и «Бенфика». Бельгийцы стали открытием старта осеней стадии соревнований, но не смогли доказать обоснованность своих амбиций. В домашней игре против соперников из Лиссабона они лишь дважды били по воротам. Один из таких моментов выход один на один с острого угла у Тажона Бушанана и удар в голкипера. На 30-й минуте Рафа Силва запустил мяч в штангу. Гонсалу Рамуш метров с пяти головой направил мяч рядом с перекладиной. Сразу после перерыва Рамуш заработал пенальти, а Мариу пробил в цель рикошетом от голкипера и перекладины - 0:1. Второй тайм был не столь богатым на опасные моменты, но голы снова случился. Давид Нерес после грубой ошибки оппонента выбежал один на один с вратарем и удвоил счет.

Ответный матч становится формальностью.

Протокол игры  
Брюгге0:2Бенфика
  51'Мариу Жоау (0:1)
  88'Нерес Давид (0:2)
Миньоле СимонМата КлинтонХендри ДжекМехеле БрэндонМейер БьорнОдои Денис  9' 65' (Нильсен Каспер ( 65') Рафаэль ОнедикаСова Камал  29' 79' (Ютгла Ферран ( 79') Ванакен ХансБушанан ТажонЛанг Ноа
Запасные: Сандра СиссеРитс МатсАбакар СиллаБарсик ДжозефЯремчук РоманБоята ДедрикНуса Антонио
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрСилва АнтониуОтаменди Николас  44'Гримальдо АлехандроФлорентинуШикинью ФранцискуЭурснес ФредрикМариу Жоау 90' (Невеш Жоау ( 90') Силва Рафа 65' (Нерес Давид ( 65') Рамуш Гонсалу 65' (Гуэдеш Гонсалу ( 65')
Запасные: Гомеш АндреТенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIСкьеллеруп АндреасМуса ПетарДракслер ЮлианЖилберто ЖуниорЛукас VI
15 февраля. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

 

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