«Бенфика» решила вопрос с выходом в 1/4 финала уже в бельгийском матче

Самая предсказуемая пара первой группы матчей Лиги чемпионов - «Брюгге» и «Бенфика». Бельгийцы стали открытием старта осеней стадии соревнований, но не смогли доказать обоснованность своих амбиций. В домашней игре против соперников из Лиссабона они лишь дважды били по воротам. Один из таких моментов выход один на один с острого угла у Тажона Бушанана и удар в голкипера. На 30-й минуте Рафа Силва запустил мяч в штангу. Гонсалу Рамуш метров с пяти головой направил мяч рядом с перекладиной. Сразу после перерыва Рамуш заработал пенальти, а Мариу пробил в цель рикошетом от голкипера и перекладины - 0:1. Второй тайм был не столь богатым на опасные моменты, но голы снова случился. Давид Нерес после грубой ошибки оппонента выбежал один на один с вратарем и удвоил счет.

Ответный матч становится формальностью.