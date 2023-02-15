Каррагер назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим прогнозом на победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Полагаю, что фаворит турнира - «Наполи», сейчас эта команда находится в отличной форме и мне бы хотелось посмотреть, как они выиграют Лигу чемпионов, но я думаю, что это может быть и сезон «Манчестер Сити», - цитирует Каррагера CBS Sports.

Напомним, что матчи в рамках стадии 1/8 финала турнира стартовали вечером 14 февраля. «Бавария» в гостях с минимальным счётом обыграла «ПСЖ», а «Милан» дома на «Сан-Сиро» с таким же счётом был сильнее «Тоттенхэма».

Наполи с 15-очковым отрывом лидирует в Серии А.