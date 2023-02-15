Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Каррагер назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

15 Февраля 2023 • 23:58 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Наполи
1 2.70 X 3.60 2 2.50
21.02 23:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим прогнозом на победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Полагаю, что фаворит турнира - «Наполи», сейчас эта команда находится в отличной форме и мне бы хотелось посмотреть, как они выиграют Лигу чемпионов, но я думаю, что это может быть и сезон «Манчестер Сити», - цитирует Каррагера CBS Sports.

Напомним, что матчи в рамках стадии 1/8 финала турнира стартовали вечером 14 февраля. «Бавария» в гостях с минимальным счётом обыграла «ПСЖ», а «Милан» дома на «Сан-Сиро» с таким же счётом был сильнее «Тоттенхэма».

Наполи с 15-очковым отрывом лидирует в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джейми Каррагер Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брюгге Брюгге
Бенфика Бенфика
0
2
3.40 3.45 2.20
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Челси Челси
1
0
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
00:54 · Лига чемпионов
«Бенфика» решила вопрос с выходом в 1/4 финала уже в бельгийском матче
00:33 · Лига чемпионов
Первый удар в створ в игре «Боруссии» и «Челси» был нанесён на 55-й минуте
15 Февраля
23:58 · Лига чемпионов
Каррагер назвал своего фаворита в Лиге чемпионов
22:33 · Лига чемпионов
Названы составы «Брюгге» и «Бенфики» на матч Лиги чемпионов
22:30 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:30 · Лига чемпионов
«Брюгге» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:08 · Лига чемпионов
Юран хочет, чтобы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов
21:17 · Лига чемпионов
Мостовой назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов
20:12 · Лига чемпионов
Рафинья — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Из каждой игры можно извлечь уроки»
19:59 · Лига чемпионов
Шишкин полагает, что «Реал» снова выиграет в Лиге чемпионов
19:16 · Лига чемпионов
Хаверц не видит фаворита в матче «Боруссия» - «Челси»
18:06 · Лига Европы
Аллегри: «Лига Европы — возможность в следующем сезоне играть в ЛЧ»
16:46 · Лига чемпионов
Коман никогда не проигрывал матч, в котором забивал
15:16 · Лига чемпионов
Мбаппе: «Нам нужно поиграть с тем, что есть в наших штанах» 5
14:51 · Лига чемпионов
Дэвис получил футболку Месси спустя 914 дней 1
Все новости
Рекомендуем