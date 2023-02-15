Рафинья — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Из каждой игры можно извлечь уроки»

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас высказался о вылете команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

«Из каждой игры можно извлечь уроки. Мы будем продолжать ошибаться, но мы должны учиться на ошибках и становиться лучше на тренировках», — цитирует слова Рафиньи Marca.

Футболист также рассказал, что у него очень хорошие отношения с главным тренером Хави Эрнандесом, ведь важно чувствовать доверие со стороны наставника, особенно, когда ты новичок в команде.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив восемь результативных передач.