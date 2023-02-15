Коман никогда не проигрывал матч, в котором забивал

Во вторник вечером «Бавария» добилась гостевой победы над «ПСЖ» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Автором единственного гола в составе мюнхенцев стал Кингсли Коман.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, более известный как мистер Чип, Кингсли Коман никогда не проигрывал официальный матч, в котором ему удавалось забить. Коман забивал в 55 играх. В 52 из них Кингсли праздновал со своими командами победу, а ещё 3 завершились вничью.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт 8 марта. Именно в тот день команды разыграют билет в четвертьфинал Лиги чемпионов.