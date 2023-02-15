Рамос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о поражении своей команды от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский гранд уступил на своем поле со счетом 0:1.

«Мы провели очень напряженный поединок с «Баварией». Нам противостоял сильный соперник. Для «ПСЖ» это плохой результат. Мы не воспользовались преимуществом домашнего поля. Команде не хватило характера при владении мячом. Нужно было действовать более вертикально. Мы хотим побеждать, но иногда в футболе случается по-другому», - передает слова испанца Movistar Plus.

Ответный матч пройдет 8 марта в Мюнхене.