Джо Коул оценил перспективы «Челси» в Лиге чемпионов

Экс-футболист лондонского «Челси» Джо Коул поделился мнением о перспективах «пенсионеров» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Челси» - один из претендентов на победу в турнире. В Лиге чемпионов возможно все. Команда может отвлечься в ЛЧ от Премьер-лиги, где дела складываются не лучшим образом. К тому же никто не ждет от лондонцев победы. Это освобождает команду от давления и может помочь ей улучшить свое состояние для выступления в чемпионате», - передает слова Коула Football.London.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии». Встреча состоится сегодня, 15 февраля, начало – 23:00 мск.