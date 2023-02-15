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Лига чемпионов

Сёмин считает, что на поражение «ПСЖ» от «Баварии» напрямую повлияла ситуация с Мбаппе

15 Февраля 2023 • 12:32 Комментировать

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал итоговый результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Баварией» (0:1).

«Большую роль в победе «Баварии» сыграло отсутствие в стартовом составе Мбаппе. Матч был очень интересным, напряжение было большим», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что команды ещё не сказали своё последнее слово в очном противостоянии, ведь, как минимум, к поединку, который состоится в начале марта, в строй парижан вернётся Килиан Мбаппе, обладающий, по мнению эксперта, великолепной игрой на свободном пространстве.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юрий Сёмин ПСЖ Килиан Мбаппе
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