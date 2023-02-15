Фанаты «Баварии» недовольны ценами на матч с «ПСЖ»

Поклонники мюнхенской «Баварии» выразили недовольство ценами на билеты на «Парк де Пренс», где состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Как информирует RMC Sport, болельщики растянули на трибунах баннер с надписью: «70 евро? Мы же не Неймар. 20 евро вполне достаточно».

Поединок прошел во вторник, 14 февраля, и завершился минимальной победой «Баварии» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил французский вингер Кингсли Коман.

Ответная встреча между командами состоится в Мюнхене 8 марта. Победитель этой пары станет участником ¼ финала Лиги чемпионов.