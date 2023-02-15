Наставник «Брюгге» Паркер: «Бенфика» слишком сильна на фоне чемпионата Бельгии»

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер поделился мыслями относительно уровня соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Бенфики».

Первый матч противостояния пройдёт 15 февраля в Бельгии.

«Уровень «Бенфики» нельзя сопоставлять с уровнем чемпионата Бельгии, но это не значит, что мы не можем быть конкурентоспособными. У нас есть свои сильные качества, мы разработали план на игру, шансы на успех есть. Нас ждёт захватывающее испытание, которое покажет, насколько мы хороши. Нужно сохранять оптимистичный настрой», – сказал на пресс-конференции английский специалист.

Скотт Паркер был назначен рулевым «Брюгге» в конце декабря. В августе его уволили из «Борнмута».