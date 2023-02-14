​«Когда держишь Месси, забываешь о других»: Нани вспомнил финал ЛЧ-2011

В финале Лиги чемпионов 2011 года «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Луиш Нани, который тогда выступал за «красных дьяволов», вспомнил тот финал.

«Мы сидели на скамейке и обсуждали игру. Были указания держать Лионеля Месси, не отпускать его ни на дюйм. Но когда ты держишь Месси, то забываешь о других игроках, и они в конечном счёте «убивают» тебя», - сказал Нани, чьи слова приводит Relevo.

Луиш Нани в том матче вышел на замену по ходу второго тайма, но результативным действием не отметился. За «Манчестер Юнайтед» забил Уэйн Руни, а в составе «Барселоны» отличились Педро, Лионель Месси и Давид Вилья.