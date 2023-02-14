Динияр Билялетдинов назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о фаворитах нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Назвал бы фаворитом «Наполи», может ещё «Баварию». «ПСЖ» не очень здорово выглядит, «Манчестер Сити» тоже не впечатляет», - высказался Билялетдинов, чьи слова приводи на своих страницах sport24.

Стоит сказать, что «Наполи» в своей истории ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Более того, неаполитанцы никогда не доходили даже до стадии четвертьфинала сильнейшего клубного турнира континента.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» будет играть против немецкого «Айнтрахта». Стоит сказать, что команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в Серии А.