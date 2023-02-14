Капелло многого ждёт от «Наполи» в Лиге чемпионов

В Европе возобновляются матчи Лиги чемпионов, «Наполи» выиграл свою группу и сейчас сыграет с немецким «Айнтрахтом». Фабио Капелло, бывший наставник «Милана» и российской сборной, многого ждет от неаполитанцев, которые в текущем сезоне демонстрируют исключительно красивый и результативный во всех смыслах футбол.

- «Наполи» уже показал в Европе, на что способен. Я уверен в качестве их футбола, в том, что они делают на поле. В составе «Наполи» есть игроки, которые могут принести результат в нужный момент, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.