Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Роналду или Месси: кто из легенд больше забивал по 4 гола в одном матче

13 Февраля 2023 • 22:32 Комментировать

Криштиану Роналду и Лионель Месси постепенно выходят на закаты своих карьер. Португалец уже покинул Европу и отправился на Ближний Восток, где ему будут платить космическую зарплату. Аргентинец выиграл чемпионат мира и, на фоне слухов о том же Ближнем Востоке и МЛС, пока остаётся в Европе, хотя надо учитывать, что он почти на два с половиной года младше.

Роналду и Месси совершенно разные. Это футболисты с разными игровыми функциями, разным стилем, разными козырями… Не существует формулы, которая могла бы позволить объективно сравнить Криштиану и Лионеля. Тем не менее, в среде футбольных болельщиков не прекращаются споры о том, кто же из легенд круче. Каждая сторона приводит свои аргументы, хотя, по сути, это вопрос вкуса.

На прошлой неделе Криштиану Роналду блеснул в матче «Аль-Насра» – звёздный португалец оформил покер. По этому поводу мы решили вспомнить все случаи в карьере Роналду, когда он забивал как минимум 4 гола за матч. Поскольку тема сравнения Криштиану с Лионелем Месси остаётся популярной, дальше мы вспоминали все случаи в карьере аргентинца, когда ему удавалось отметиться 4 или более голами в одном матче.

Оказалось, что в плане покеров Криштиану Роналду на текущий момент превосходит Лионеля Месси. Последний покер звёздного португальца, оформленный в Саудовской Аравии, стал для него 11-м в карьере. Звёздный аргентинец, в свою очередь, на сегодняшний день имеет на своём счету 8 покеров.

Если говорить о случаях, когда покер перерастал в пента-трик за счёт пятого забитого мяча в одном матче, то здесь между Криштиану Роналду и Лионелем Месси наблюдается паритет. Португалец и аргентинец оформили по 2 пента-трика в своих карьерах.

Интересно отметить тот факт, что все свои 7 покеров в составе «Барселоны» Лионель Месси оформил в домашних матчах. За пределами «Камп Ноу» аргентинец забивал больше трёх голов за матч только один раз – в товарищеской игре сборной Аргентины против Эстонии в 2022 году. Эта игра проходила в Испании, в Памплоне. Тогда Месси забил пять раз, и «альбиселесте» победили со счётом 5:0.

Криштиану Роналду большую часть покеров тоже оформил в домашних матчах своих команд. И всё же он может похвастаться четырьмя такими достижениями на выезде, где играть, как правило, тяжелее.

Смогут ли Криштиану Роналду и Лионель Месси расширить список своих покеров до конца карьеры? Пишите в комментариях.

Кого наказывал Роналду: Вспоминаем все покеры Криштиану

Кого наказывал Месси: Вспоминаем все покеры Лионеля

Реклама


Александр Тихий

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.02.23 в 23:00
Милан Милан
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.30 2.80
Видео
14.02.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
2.36 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
00:13 · Лига чемпионов
Конте: «Для успеха в Лиге чемпионов необходима удача»
13 Февраля
23:28 · Лига чемпионов
Конте рассказал, что думает о Пиоли
23:09 · Лига чемпионов
Салихамиджич оценил шансы «Баварии» в противостоянии с «ПСЖ»
23:01 · Лига чемпионов
Конте: «Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня»
22:51 · Лига чемпионов
Месси и «ПСЖ» возобновят переговоры после матча с «Баварией»
22:42 · Лига чемпионов
Кирьяков: «Жаль потерять в Лиге чемпионов и «ПСЖ», и «Баварию»
22:31 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Для СМИ Лига чемпионов всегда гораздо важнее Бундеслиги»
22:13 · Лига чемпионов
Коман: «Я не общался с Мбаппе перед матчем»
22:05 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Постараемся сделать всё, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар не касались мяча»
21:10 · Лига чемпионов
Галтье рассказал, от чего будет зависеть участие Мбаппе в матче с «Баварией»
21:06 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:54 · Лига чемпионов
Булыкин дал смелый прогноз на матч «ПСЖ» и «Баварии»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»
20:45 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:35 · Лига чемпионов
Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем