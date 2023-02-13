Роналду или Месси: кто из легенд больше забивал по 4 гола в одном матче

Криштиану Роналду и Лионель Месси постепенно выходят на закаты своих карьер. Португалец уже покинул Европу и отправился на Ближний Восток, где ему будут платить космическую зарплату. Аргентинец выиграл чемпионат мира и, на фоне слухов о том же Ближнем Востоке и МЛС, пока остаётся в Европе, хотя надо учитывать, что он почти на два с половиной года младше.

Роналду и Месси совершенно разные. Это футболисты с разными игровыми функциями, разным стилем, разными козырями… Не существует формулы, которая могла бы позволить объективно сравнить Криштиану и Лионеля. Тем не менее, в среде футбольных болельщиков не прекращаются споры о том, кто же из легенд круче. Каждая сторона приводит свои аргументы, хотя, по сути, это вопрос вкуса.

На прошлой неделе Криштиану Роналду блеснул в матче «Аль-Насра» – звёздный португалец оформил покер. По этому поводу мы решили вспомнить все случаи в карьере Роналду, когда он забивал как минимум 4 гола за матч. Поскольку тема сравнения Криштиану с Лионелем Месси остаётся популярной, дальше мы вспоминали все случаи в карьере аргентинца, когда ему удавалось отметиться 4 или более голами в одном матче.

Оказалось, что в плане покеров Криштиану Роналду на текущий момент превосходит Лионеля Месси. Последний покер звёздного португальца, оформленный в Саудовской Аравии, стал для него 11-м в карьере. Звёздный аргентинец, в свою очередь, на сегодняшний день имеет на своём счету 8 покеров.

Если говорить о случаях, когда покер перерастал в пента-трик за счёт пятого забитого мяча в одном матче, то здесь между Криштиану Роналду и Лионелем Месси наблюдается паритет. Португалец и аргентинец оформили по 2 пента-трика в своих карьерах.

Интересно отметить тот факт, что все свои 7 покеров в составе «Барселоны» Лионель Месси оформил в домашних матчах. За пределами «Камп Ноу» аргентинец забивал больше трёх голов за матч только один раз – в товарищеской игре сборной Аргентины против Эстонии в 2022 году. Эта игра проходила в Испании, в Памплоне. Тогда Месси забил пять раз, и «альбиселесте» победили со счётом 5:0.

Криштиану Роналду большую часть покеров тоже оформил в домашних матчах своих команд. И всё же он может похвастаться четырьмя такими достижениями на выезде, где играть, как правило, тяжелее.

Смогут ли Криштиану Роналду и Лионель Месси расширить список своих покеров до конца карьеры? Пишите в комментариях.

Кого наказывал Роналду: Вспоминаем все покеры Криштиану

Кого наказывал Месси: Вспоминаем все покеры Лионеля

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Александр Тихий