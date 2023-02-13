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Лига чемпионов

​Спаллетти: «Айнтрахт» так же силён, как и мы»

13 Февраля 2023 • 18:54 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Наполи
1 2.70 X 3.60 2 2.50
21.02 23:00

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о противостоянии с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

«Айнтрахт» так же силён, как и мы. Мы уже смотрели их матчи, изучали их. Это будет очень сложное испытание», - слова Спаллетти с мероприятия в Национальном олимпийском комитете Италии приводит Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» пройдёт в Германии во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.

На текущий момент «Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Айнтрахт Франкфурт Наполи
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АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
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