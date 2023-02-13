​Спаллетти: «Айнтрахт» так же силён, как и мы»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о противостоянии с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

«Айнтрахт» так же силён, как и мы. Мы уже смотрели их матчи, изучали их. Это будет очень сложное испытание», - слова Спаллетти с мероприятия в Национальном олимпийском комитете Италии приводит Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» пройдёт в Германии во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.

На текущий момент «Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.