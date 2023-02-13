​Пиоли: «Анчелотти, Конте и Спаллетти – легенды»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на понедельничной пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» сравнил английский и итальянский футбол.

«Если говорить об экономическом уровне, то англичанам нет равных. Что касается культуры и многих других аспектов, то об этом можно будет поговорить позже. Сейчас не время для этого.

Много итальянских тренеров в 1/8 финала Лиги чемпионов? Анчелотти – легенда. Тоже самое можно сказать о Конте и Спаллетти. У нас хорошая тренерская школа», - сказал Пиоли журналистам.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт 14 февраля.