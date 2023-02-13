​Губерниев выбрал главного фаворита Лиги чемпионов

Уже во вторник возобновится сезон Лиги чемпионов. 14 февраля футбольная Европа будет следить за двумя первыми матчами 1/8 финала сильнейшего клубного турнира – «Милан» против «Тоттенхэма» и «ПСЖ» против «Баварии».

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев выбрал главного фаворита нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Безусловно, главный фаворит Лиги чемпионов - «Манчестер Сити». Да, у клуба есть проблемы непосредственно в Англии, но в Европе они должны уже наконец-то победить!» - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «РБ Лейпцига».