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Лига чемпионов

​Губерниев выбрал главного фаворита Лиги чемпионов

13 Февраля 2023 • 15:05 Комментировать

Уже во вторник возобновится сезон Лиги чемпионов. 14 февраля футбольная Европа будет следить за двумя первыми матчами 1/8 финала сильнейшего клубного турнира – «Милан» против «Тоттенхэма» и «ПСЖ» против «Баварии».

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев выбрал главного фаворита нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Безусловно, главный фаворит Лиги чемпионов - «Манчестер Сити». Да, у клуба есть проблемы непосредственно в Англии, но в Европе они должны уже наконец-то победить!» - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дмитрий Губерниев
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