Кроос стал рекордсменом по числу выигранных клубных чемпионатов мира

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в очередной раз стал победителем клубного чемпионата мира.

11 февраля «сливочные» одержали победу в финале клубного ЧМ над командой «Аль-Хиляль» со счетом 5:3 и в пятый раз стали обладателями данного трофея.

Таким образом, 33-летний Кроос стал рекордсменом по числу одержанных побед в клубных чемпионатах мира. Ранее хавбек завоевывал этот трофей в 2014, 2016, 2017, 2018 (в составе «Реала») и в 2013 годах (в составе «Баварии»).

В этом сезоне Кроос принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив четыре результативные передачи.