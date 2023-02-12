Президент «Реала» — о победе на клубном ЧМ: Я горжусь тем, что мы лучшие в мире

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался после победы на клубном чемпионате мира.

AS опубликовал слова Переса, который отметил, что для победы на клубном чемпионате мира сначала необходимо выиграть Лигу чемпионов, но все знают про хорошие взаимоотношения «Реала» с этим турниром. Трофей клубного ЧМ — это вишенка на торте, это особенный титул, добавил президент «сливочных».

В финале турнира подопечные Карло Анчелотти одержали победу над клубом «Аль-Хиляль» со счетом 5:3. В составе «Реала» дублями отметились Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор, а еще один мяч на счету Карима Бензема.