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Лига чемпионов

Филиппо Галли: «Наполи» будет легче всего среди итальянских клубов в Лиге чемпионов»

12 Февраля 2023 • 05:21 Комментировать

Сразу три итальянских клуба продолжат борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, это «Наполи», «Интер» и «Милан». Филиппо Галли, в прошлом выступавший как раз в составе «Милана», поделился своим мнением по поводу шансов каждой из команд на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире европейского футбола.

- «Наполи» играет в самый современный футбол, я думаю, что им будет легче всего против «Айнтрахта». «Порту» создаст сложности «Интеру», вне всяких сомнений. «Милану» будет еще сложнее, Антонио Конте наверняка подготовится наилучшим образом к играм с ним, - цитирует слова Галли fcinter1908.it.

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