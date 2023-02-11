Абидаль поблагодарил Пуйоля за ситуацию с кубком ЛЧ

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал об эпизоде, произошедшем после победы «сине-гранатовых» в финале Лиги чемпионов 2011 года против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Одноклубник Абидаля Карлес Пуйоль во время церемонии награждения позволил французу первым поднять трофей самого престижного европейского клубного турнира.

«Пуйоль был не единственным, кто принимал это решение, но я думаю, что эта красивая идея исходила именно от него. Сегодня я могу ещё раз поблагодарить его и всю команду», - приводит слова Абидаля «Чемпионат».

Голы в том финале записаны на счёт Педро, Месси и Вильи со стороны испанцев и Руни со стороны англичан.