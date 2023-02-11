Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Абидаль поблагодарил Пуйоля за ситуацию с кубком ЛЧ

11 Февраля 2023 • 09:48 Комментировать

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал об эпизоде, произошедшем после победы «сине-гранатовых» в финале Лиги чемпионов 2011 года против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Одноклубник Абидаля Карлес Пуйоль во время церемонии награждения позволил французу первым поднять трофей самого престижного европейского клубного турнира.

«Пуйоль был не единственным, кто принимал это решение, но я думаю, что эта красивая идея исходила именно от него. Сегодня я могу ещё раз поблагодарить его и всю команду», - приводит слова Абидаля «Чемпионат».

Голы в том финале записаны на счёт Педро, Месси и Вильи со стороны испанцев и Руни со стороны англичан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Лига Чемпионов Эрик Абидаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
09:48 · Лига чемпионов
Абидаль поблагодарил Пуйоля за ситуацию с кубком ЛЧ
08:02 · Лига чемпионов
Тео Эрнандес: «Мы хотим одержать победу над «Тоттенхэмом»
02:23 · Лига чемпионов
В женской Лиге чемпионов прошла жеребьёвка четвертьфинальных пар
09 Февраля
18:07 · Лига чемпионов
Смородская не верит в создание Суперлиги
08:17 · Лига чемпионов
Доннарумма: «ПСЖ» сделает всё, чтобы пройти «Баварию»
08 Февраля
20:22 · Лига чемпионов
«ПСЖ» делает всё возможное, чтобы Мбаппе вернулся к первому матчу с «Баварией»
12:12 · Италия. Серия А
​Меньян не сыграет в первом матче против «Тоттенхэма»
02:41 · Лига чемпионов
Упамекано поведал о плане «Баварии» по нейтрализации Мбаппе
07 Февраля
21:47 · Италия. Серия А
Бонек: «Наполи» лучше «Реала» 1
08:32 · Лига чемпионов
Стало известно, сыграет ли Неймар против «Баварии»
06 Февраля
09:16 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет» 2
00:54 · Испания. Ла Лига
Куртуа пропустит клубный чемпионат мира, в «Реале» обеспокоены состоянием вратаря
04 Февраля
23:14 · Франция. Лига 1
Хакими верит, что Мбаппе сможет сыграть с «Баварией»
20:12 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, почему в Лиге чемпионов «Барселона» пропускала намного больше, чем в чемпионате 1
19:20 · Лига чемпионов
​Клинсманн: «Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем