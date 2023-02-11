Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

В женской Лиге чемпионов прошла жеребьёвка четвертьфинальных пар

11 Февраля 2023 • 02:23 Комментировать

В женской Лиге чемпионов прошла жеребьевка четвертьфинальных пар, первые матчи состоятся 21-22 марта, ответные - 29 и 30 марта. Итак, в первой паре между собой сразятся девушки из «Баварии» и лондонского «Арсенала», во второй - дамы из «Лиона и «Челси» (а француженки, напомним, являются действующим обладателем трофея).

В третьей паре сразятся «Рома» и «Барселона» (помните весну 2018 года?), и, наконец, в четвертой паре снова французский клуб - «ПСЖ» сразится с немками из «Вольфсбурга».

Полуфиналы турнира состоялся 22-23 апреля, ответные матчи - 29 и 30 апреля, финал же запланирован на субботу, третьего июня, в Эйндховене. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
женская Лига чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
02:23 · Лига чемпионов
В женской Лиге чемпионов прошла жеребьёвка четвертьфинальных пар
09 Февраля
18:07 · Лига чемпионов
Смородская не верит в создание Суперлиги
08:17 · Лига чемпионов
Доннарумма: «ПСЖ» сделает всё, чтобы пройти «Баварию»
08 Февраля
20:22 · Лига чемпионов
«ПСЖ» делает всё возможное, чтобы Мбаппе вернулся к первому матчу с «Баварией»
12:12 · Италия. Серия А
​Меньян не сыграет в первом матче против «Тоттенхэма»
02:41 · Лига чемпионов
Упамекано поведал о плане «Баварии» по нейтрализации Мбаппе
07 Февраля
21:47 · Италия. Серия А
Бонек: «Наполи» лучше «Реала» 1
08:32 · Лига чемпионов
Стало известно, сыграет ли Неймар против «Баварии»
06 Февраля
09:16 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет» 2
00:54 · Испания. Ла Лига
Куртуа пропустит клубный чемпионат мира, в «Реале» обеспокоены состоянием вратаря
04 Февраля
23:14 · Франция. Лига 1
Хакими верит, что Мбаппе сможет сыграть с «Баварией»
20:12 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, почему в Лиге чемпионов «Барселона» пропускала намного больше, чем в чемпионате 1
19:20 · Лига чемпионов
​Клинсманн: «Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов»
15:54 · Англия. Премьер-лига
​Поттер высказался об исключении Обамеянга из заявки на Лигу чемпионов
14:22 · Лига чемпионов
​Месси опередил Роналду и возглавляет рейтинг бомбардиров клубов из топ-лиг с 2000 года 2
Все новости
Рекомендуем