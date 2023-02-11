В женской Лиге чемпионов прошла жеребьёвка четвертьфинальных пар

В женской Лиге чемпионов прошла жеребьевка четвертьфинальных пар, первые матчи состоятся 21-22 марта, ответные - 29 и 30 марта. Итак, в первой паре между собой сразятся девушки из «Баварии» и лондонского «Арсенала», во второй - дамы из «Лиона и «Челси» (а француженки, напомним, являются действующим обладателем трофея).

В третьей паре сразятся «Рома» и «Барселона» (помните весну 2018 года?), и, наконец, в четвертой паре снова французский клуб - «ПСЖ» сразится с немками из «Вольфсбурга».

Полуфиналы турнира состоялся 22-23 апреля, ответные матчи - 29 и 30 апреля, финал же запланирован на субботу, третьего июня, в Эйндховене.