Смородская не верит в создание Суперлиги

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном создании Суперлиги.

«Было уже несколько попыток, все подписывали, и в последний момент все разваливалось. Я не верю в реализацию этого. Говорить, что было, если бы у них получилось, я не буду», — приводит слова Смородской Metaratings.

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что клубы-основатели Суперлиги («Реал», «Ювентус» и «Барселона») предложили от 50 до 80 клубам принять участие в турнире. Суперлига рассматривается как альтернатива Лиге чемпионов.

Напомним, впервые об идеи создание такого турнира сообщалось еще в 2020 году, но после угроз УЕФА о возможном исключении из Лиги чемпионов практически все команды отказались от участия в Суперлиге.