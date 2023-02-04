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Лига чемпионов

​Месси опередил Роналду и возглавляет рейтинг бомбардиров клубов из топ-лиг с 2000 года

04 Февраля 2023 • 14:22 Комментировать (1)

Как мы уже рассказывали, звёздный Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам по всех турнирах среди игроков из клубов топ-5 европейских лиг. Специалисты из transfermarkt по этому случаю решили сделать инфографику, представив рейтинг лучших бомбардиров команд из топ-5 лиг Европы с учётом всех соревнований начиная с 2000 года.

На первом месте, понятное дело, оказался Лионель Месси с 697 голами. Вторым идёт Криштиану Роналду, забивший 696 голов.

 Топ-10 также входят Роберт Левандовски (470), Карим Бензема (402), Златан Ибрагимович (391), Эдинсон Кавани (367), Серхио Агуэро (362), Луис Суарес (311), Эдин Джеко (304) и Пьер-Эмерик Обамеянг (294).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Луис Суарес Златан Ибрагимович Серхио Агуэро Эдин Джеко Эдинсон Кавани Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Февраля 2023 в 16:48
Посыпались "рекорды" Гешы как листва осенью... Хе-хе..
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