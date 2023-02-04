​Месси опередил Роналду и возглавляет рейтинг бомбардиров клубов из топ-лиг с 2000 года

Как мы уже рассказывали, звёздный Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам по всех турнирах среди игроков из клубов топ-5 европейских лиг. Специалисты из transfermarkt по этому случаю решили сделать инфографику, представив рейтинг лучших бомбардиров команд из топ-5 лиг Европы с учётом всех соревнований начиная с 2000 года.

На первом месте, понятное дело, оказался Лионель Месси с 697 голами. Вторым идёт Криштиану Роналду, забивший 696 голов.

Топ-10 также входят Роберт Левандовски (470), Карим Бензема (402), Златан Ибрагимович (391), Эдинсон Кавани (367), Серхио Агуэро (362), Луис Суарес (311), Эдин Джеко (304) и Пьер-Эмерик Обамеянг (294).