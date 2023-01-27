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Лига чемпионов

​Месси – лучший игрок 2022 года по версии The Guardian, Роналду на 51 месте

27 Января 2023 • 16:55 Комментировать

Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало свой рейтинг лучших футболистов по итогам 2022 года. На первом месте оказался Лионель Месси, которому под конец года удалось выиграть со сборной Аргентины чемпионат мира. Второе место у партнёра Лионеля Месси по «ПСЖ» - у Килиана Мбаппе. Тройку замыкает Карим Бензема, выигравший в октябре «Золотой мяч».

Ниже представим всю десятку опубликованного рейтинга (в скобках указано место игрока в рейтинге 2021 года).  

1. Лионель Месси (2)

2. Килиан Мбаппе (6)

3. Карим Бензема (4)

4. Эрлинг Холанн (7)

5. Лука Модрич (40)

6. Кевин де Брёйне (10)

7. Роберт Левандовски (1)

8. Винисиус Жуниор (31)

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9. Тибо Куртуа (53)

10. Мохамед Салах (3)

Отметим, что Криштиану Роналду занял 51-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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