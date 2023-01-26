Мор: «Любой мальчик, занимающийся футболом, скажет, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака», а также бывший защитник владивостокского «Луча» Эдуард Мор прокомментировал переговоры между РФС и УЕФА.

«Совершенно точно нужно вести работу по всем направлениям, нельзя отказываться от переговоров с УЕФА, потому что в этом виде спорта всё завязано на европейском футболе. Любой мальчик, занимающийся футболом, скажет, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Эксперт выразил уверенность в том, что однажды возвращение российского футбола в европейский точно произойдёт. Однако Мор заявил, что и с АФК нельзя прекращать работу.

Также бывший футболист заявил о важности развития детско-юношеского футбола в России.