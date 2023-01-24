​Россию лишат матча за Суперкубок УЕФА

В преддверии заседания исполкома УЕФА представители организации проведут переговоры с представителями Российского футбольного союза. Между тем, Sky News рассказывает о том, что Россию лишат права на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Игру между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы планировалось провести в августе в Казани.

Решение о смене места проведения матча за Суперкубок УЕФА наверняка будет принято в среду по итогам заседания исполкома.

Напомним, что уже почти год российский футбол сталкивается с санкциями. Клубы РПЛ сейчас не выступают в турнирах УЕФА, как и российские сборные.