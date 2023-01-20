​УЕФА и РФС обсудят возможность возвращения России через несколько дней

На следующей неделе в офисе УЕФА планируется встреча с участием представителей непосредственно УЕФА и Российского футбольного союза. На этой встрече, которая состоится 24 января, будут обсуждаться потенциальные возможности возвращения России в международный футбол. Об этом рассказывает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

По данным источника, Российский футбольный союз на этой встрече представят Максим Митрофанов и Александр Алаев.

Напомним, что в прошлом году российские клубы и сборные были отстранены от официальных турниров. Так, например, сборной России приходится проводить только товарищеские матчи.