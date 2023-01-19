​Названа самая сильная лига в мире – она даже не из Европы

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) уже более 30 лет из года в год публикует свой рейтинг сильнейших футбольных лиг мира. В четверг специалисты из IFFHS представили рейтинг по итогам 2022 календарного года. Как ни странно, первое место заняла бразильская Серия А.

Если говорить о топ-10, то сюда попали чемпионаты следующих стран: Бразилия (1181 балл), Англия (1086), Испания (967,5), Германия (921,5), Италия (866), Франция (855), Португалия (853,25), Нидерланды (808,75), Аргентина (798,5) и Парагвай (701).

Принято считать, что сильнейшие футбольные клубы выступают в Европе. Представители УЕФА регулярно доказывают свою силу на клубных чемпионатах мира.