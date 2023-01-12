​5 тренеров претендуют на приз от ФИФА – Скалони в списке

ФИФА представила список номинантов на приз лучшему тренеру по итогам 2022 года. За награду поспорят пять специалистов: Карло Анчелотти, Дидье Дешам, Хосеп Гвардиола, Валид Реграги и Лионель Скалони.

Сборная Аргентины в прошлом году под руководством Лионеля Скалони выиграла чемпионат мира.

Сборная Марокко, которую тренирует Валид Реграги, в прошлом году сенсационно дошла до полуфинала мундиаля.

«Реал» под руководством Карло Анчелотти в 2022 году завоевал титул Ла Лиги и трофей Лиги чемпионов.

Дидье Дешам в прошлом году вывел сборную Франции в финал чемпионата мира на втором турнире кряду.

Что до Хосепа Гвардиолы, то он завоевал чемпионский титул Премьер-лиги с «Манчестер Сити».