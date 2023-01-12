​Месси, Мбаппе и Бензема – в числе номинантов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

На официальном сайте ФИФА был опубликован список номинантов на приз лучшему игроку 2022 года. На награду претендуют 12 футболистов: Хулиан Альварес, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн, Ашраф Хакими, Роберт Левандовски, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Неймар, Мохаммед Салах и Винисиус Жуниор.

Главным фаворитом на получение награды считается Лионель Месси, который выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. На клубном уровне звёздный аргентинский нападающий с 2021 года выступает за «ПСЖ».

Добавим, что «Золотой мяч» в прошлом году получил Карим Бензема.