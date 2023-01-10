​Генсек РФС: «Коллеги из УЕФА должны понимать нашу потребность играть»

Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался о будущем российского футбола.

Как известно, в ближайшие месяцы РФС будет контактировать с УЕФА в рамках рабочей группы. Если РФС поймёт, что в обозримом будущем вернуть клубам и сборным официальные турниры не получится, то тогда может быть рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность. При этом мы достигаем договорённости о каких-то первых шагах. Наша задача - всё формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться», - высказался Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что почти год назад Российский футбольный союз столкнулся с футбольными санкциями. С тех пор российские клубы и сборные не принимают участие в официальных международных турнирах.