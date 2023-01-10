​УЕФА формирует рабочую группу по возвращению России в международный футбол

В самое ближайшее время УЕФА сформирует рабочую группу, которая будет обсуждать возвращение России в международный футбол. Об этом рассказал «РИА Новости» Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря Российского футбольного союза.

Напомним, что в настоящий момент РФС находится под санкциями со стороны УЕФА. По этой причине российские клубы не участвуют в еврокубках. В официальных турнирах не выступают и сборные России.

Ранее РФС обсуждал возможность перехода из УЕФА в Азию. Тем не менее, этот вопрос был отложен как минимум до весны. Всё будет зависеть от результатов консультаций с УЕФА.