​Бэйл прокомментировал завершение карьеры

Гарет Бэйл уже в 33 года принял решение о завершении своей футбольной карьеры.

«После тщательного и вдумчивого рассмотрения я объявляю об уходе из клубного и международного футбола», - с таких слов началось заявление Бэйла.

Гарет выразил радость от того, что он реализовал свою мечту и провёл 17 сезонов в профессиональном футболе. По словам валлийца, он гордится своей карьерой. Бэйл поблагодарил свои бывшие клубы – «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес», своих родных и близких, а также людей, с которыми он пересекался в футболе.

«Итак, я с предвкушением перехожу к следующему этапу своей жизни. Это время перемен и возможность для нового приключения», - написал Бэйл.