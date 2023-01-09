Нагельсманн оценил шансы в паре «Бавария» - «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о грядущем противостоянии с французским «ПСЖ» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«В матчах с «ПСЖ» шансы 50 на 50. Посмотрим, в какой готовности мы подойдем к этим играм. У многих футболистов команды был достаточно длительный перерыв. В таких поединках актуальная форма игроков имеет решающее значение», - передает слова специалиста Bayern&Germany.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоятся в феврале/марте. Первая встреча пройдет 14 февраля, а ответная – 8 марта.