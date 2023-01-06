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Лига чемпионов

​Чеферин останется президентом УЕФА

06 Января 2023 • 15:55 Комментировать

Александер Чеферин будет избран президентом УЕФА на третий срок. Выборы состоятся в апреле, но соперников у словенца нет – больше никто не выдвинул своей кандидатуры до завершения приёма заявок. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Президентом УЕФА Александер Чеферин стал осенью 2016 года вскоре после того, как Мишель Платини, занимавший эту должность ранее, проиграл апелляцию на отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2019 года Чеферин был переизбран на второй срок.

Отметим, что при Александере Чеферине было принято решение об изменении формата Лиги чемпионов. Новый формат будет реализован уже в сезоне 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
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