​Чеферин останется президентом УЕФА

Александер Чеферин будет избран президентом УЕФА на третий срок. Выборы состоятся в апреле, но соперников у словенца нет – больше никто не выдвинул своей кандидатуры до завершения приёма заявок. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Президентом УЕФА Александер Чеферин стал осенью 2016 года вскоре после того, как Мишель Платини, занимавший эту должность ранее, проиграл апелляцию на отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2019 года Чеферин был переизбран на второй срок.

Отметим, что при Александере Чеферине было принято решение об изменении формата Лиги чемпионов. Новый формат будет реализован уже в сезоне 2024/2025.