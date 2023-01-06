Сантуш интересен клубам из Европы и Китая

Экс-рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации инсайдера, в услугах 68-летнего специалиста заинтересованы клубы из Европы и Китая. Ранее сообщалось, что у наставника есть выгодный вариант на Ближнем Востоке.

Последним местом работы Сантуша была сборная Португалии. Фернанду занимал пост главного тренера национальной команды с 2014 по 2022 год. Специалист был уволен с занимаемой должности после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022.