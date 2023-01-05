Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире

В наступившем календарном году исследовательская группа CIES Football Observatory продолжает радовать любителей футбола интересными материалами. На этот раз эксперты составили рейтинг самых дорогих футболистов в мире. Оценочная стоимость игроков была рассчитана по специальной статистической модели.

На первом месте оказался полузащитник «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем с ценником в 208,2 миллиона евро.

Дальше идёт ещё один англичанин – Фил Фоден из «Манчестер Сити», которого оценили в 200,5 миллиона евро.

Топ-3 замыкает звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 190,7 миллиона евро.

В десятку также входят Винисиус Жуниор (190,5 млн), Эрлинг Холанн (174,9), Педри (170,2), Гави (147,6), Джамал Мусиала (145,1), Йошко Гвардиол (125,8) и Федерико Вальверде (123,5).