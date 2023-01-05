Роналду может досрочно вернуться в Европу при одном условии

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может досрочно покинуть Саудовскую Аравию при определенном условии. Как информирует таблоид The Sun, 37-летнего бомбардира бесплатно отпустят, если ему сделает предложение клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

В случае получения подобного предложения, КриРо имеет полное право по собственному желанию покинуть «Аль-Наср» и вернуться в европейский футбол.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Ежегодный заработок Криштиану составит 200 миллионов евро.

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