Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Роналду может досрочно вернуться в Европу при одном условии

05 Января 2023 • 10:55 Комментировать (1)

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может досрочно покинуть Саудовскую Аравию при определенном условии. Как информирует таблоид The Sun, 37-летнего бомбардира бесплатно отпустят, если ему сделает предложение клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

В случае получения подобного предложения, КриРо имеет полное право по собственному желанию покинуть «Аль-Наср» и вернуться в европейский футбол.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Ежегодный заработок Криштиану составит 200 миллионов евро.

Холанн сделал выбор между Роналду и Месси

В «Ньюкасле» дали ответ по трансферу Роналду

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
05 Января 2023 в 11:22
Уже очередь стоит... Хе-хе..
На Евро-Футболе:
Новости
04 Января
15:13 · Лига чемпионов
​Клопп – на 1 месте по победам в 2022 году среди тренеров топ-лиг
30 Декабря
17:22 · Лига чемпионов
​Месси признан журналистами лучшим спортсменом 2022 года
17:09 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Противостояние с «Тоттенхэмом» будет захватывающим»
29 Декабря
18:34 · Лига чемпионов
Роналду получил предложение от европейского клуба, играющего в Лиге чемпионов 2 слухи
17:54 · Лига чемпионов
Семшов: «Не хватает для полного счастья Лиги чемпионов»
26 Декабря
10:55 · Италия. Серия А
Пануччи: «Гвардиолы в тот вечер не было, как и «Барселоны» в целом»
10:44 · Италия. Серия А
Пануччи: «Кройфу не стоило нас дразнить»
25 Декабря
22:28 · Франция. Лига 1
Галтье: «Матчи с «Бенфикой» заставили меня пересмотреть игровую систему «ПСЖ»
13:17 · Италия. Серия А
​Пануччи: «С «Тоттенхэмом» будет сложно»
24 Декабря
18:07 · Лига чемпионов
Карасёв: «Мне очень больно терять Лигу чемпионов»
18:03 · Лига чемпионов
Карасёв: «Слушаю гимн Лиги чемпионов — и слёзы наворачиваются»
22 Декабря
01:32 · Лига чемпионов
Титов: «Я бы не сказал, что «ПСЖ» - главный фаворит в Лиге чемпионов»
21 Декабря
21:40 · Лига чемпионов
Месси входит в тройку самых дорогих потенциальных свободных агентов
19:06 · Лига чемпионов
​Хави объяснил провал «Барселоны» в Лиге чемпионов
02:40 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет залечить травму до матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем