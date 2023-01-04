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​Клопп – на 1 месте по победам в 2022 году среди тренеров топ-лиг

04 Января 2023 • 15:13 Комментировать

Специалисты авторитетного портала transfermarkt продолжают подводить итоги завершившегося календарного года. На этот раз они составили рейтинг тренеров топ-5 лиг Европы по количеству побед во всех турнирах в 2022 году.

На первом месте рейтинга оказался рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он отпраздновал 43 победы в 60 матчах.

Вторую строчку занял наставник «Реала» Карло Анчелотти, в активе которого 37 побед в 53 играх. Столько же побед на своём счету имеет тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но он оказался на третьем месте, ведь провёл на одну игру больше.

В топ-5 также входят наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье (32 победы в 46 матчах) и рулевой «Барселоны» Хави (31 победа в 50 матчах).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Барселона Карло Анчелотти Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Юрген Клопп Кристоф Галтье
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