​Месси признан журналистами лучшим спортсменом 2022 года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела итоги голосования за лучшего спортсмена уходящего года. В голосовании приняли участие 420 журналистов из 113 стран.

Лучшим спортсменом 2022 года был признан футболист «ПСЖ» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси. Он получил 25,45% голосов.

На второй строчке расположился легкоатлет из Швеции – Арман Дюплантис. Дальше идут ещё два футболиста – форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий «Реала» Карим Бензема.

Напомним, что Лионель Месси в уходящем году стал чемпионом мира. В финале мундиаля Аргентина обыграла Францию.