Карасёв: «Мне очень больно терять Лигу чемпионов»

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался об отстранении от работы на европейских матчах.

«Лигу чемпионов мне очень больно терять. Иногда снится, как выхожу вовремя из дома, но не успеваю на игру. Типичный судейский сон», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

По мнению судьи, Лига чемпионов является самым главным турниром в мире, но сейчас она от нас ушла и никому неизвестно, когда будет возвращение.

Российские арбитры не приглашаются на работу на матчи международных соревнований после отстранения наших команд от участия в турнирах. Отметим, в последнее время активно обсуждается вопрос возможного перехода РФС в Азию.